ACM Neto defende que projeto da ponte Salvador-Itaparica seja reavaliado

Ex-prefeito de Salvador criticou os custos milionários “só para projetos e estudos” para a construção do equipamento

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 21:26

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, defendeu, nesta terça-feira (28), que o projeto da ponte Salvador-Itaparica seja reavaliado. O ex-prefeito de Salvador criticou os custos milionários “só para projetos e estudos” para a construção do equipamento. >

“O projeto precisa ser completamente reestudado, porque eles já gastaram quase R$ 500 milhões só em projeto, só estudo, em papel. Eles gastaram e até agora não tiraram do papel. Então, alguma coisa está errada. Então, vai ter que fazer uma reavaliação econômica e financeira. Buscar os parceiros certos e viabilizar a ponte. O projeto é importante e qualquer governador tem que se empenhar para acontecer. Mas não é promessa e propaganda que vai resolver”, salientou. >

“Essa (proposta de construção da ponte) é uma vergonha. Um tema que virou piada na Bahia. Eles (Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues) tinham prometido entregar a ponte em 2013. Entrou governador e saiu governador, eles vão completar 20 anos no estado. Será que 20 anos não é um tempo suficiente para fazer a ponte? Uma ponte que é importante para a Bahia, mas tornou-se objeto de galhofa no estado pela forma que eles conduzem esse assunto. Com a gente, a diferença é que temos menos promessa, menos discurso e mais realização. Essa é a nossa diferença para Jerônimo e o PT”, acrescentou ACM Neto, em entrevista à rádio Piatã.>

Julgamento

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) deve julgar, no dia 11 de fevereiro, uma terça-feira, o contrato da ponte Salvador-Itaparica. No ano passado, diante da dificuldade de firmar um contrato com o consórcio chinês para construir a ponte, o governo Jerônimo Rodrigues (PT) pediu que o tribunal participasse da negociação. Após diversas reuniões, uma proposta de contrato foi elaborada pelo corpo técnico da Corte. Agora, caberá aos conselheiros julgar o acordo entre as duas partes. >

O jornal Folha de S. Paulo publicou, em dezembro do ano passado, que o contrato deve ser fechado em R$ 9 bilhões. Mas fontes ouvidas pelo CORREIO acreditam que ainda há chance de haver ajustes nesses valores.>