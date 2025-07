POLÍCIA

Pastor é indiciado por homotransfobia após ataques à Erika Hilton: ‘Mulher não vira mulher’

Indiciado pode pegar de 6 a 15 anos de reclusão

O pastor brasiliense Flávio Amaral foi indiciado por crime de homotransfobia contra a deputada Érika Hilton (PSOL-SP). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (DECRIN), concluiu o inquérito na quarta-feira (2).>

O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Se condenado em todos os mencionados crimes, o indiciado pode pegar de 6 a 15 anos de reclusão. A reportagem tenta contato com o deputado. O espaço segue aberto. >

Em janeiro deste ano, o pastor também fez declarações polêmicas envolvendo o padre Fábio de Melo. Após o religioso anunciar que estava travando novamente uma luta contra a depressão, o pastor atribuiu a doença do padre a uma suposta homossexualidade não assumida, afirmando que Fábio de Melo tem medo de “sair do armário”.>

O evangélico é conhecido nas redes sociais por se apresentar como ‘ex-travesti’, pregando uma falsa cura da homossexualidade com fé, jejum e oração. Na transmissão ao vivo no YouTube, Flávio Amaral ainda disse que não é apenas ele, mas muitas pessoas acreditam que o sacerdote católico sofre com medo de revelar sua verdadeira orientação sexual. >

“Padre com depressão por causa de sua vida sexual? Porque não saiu do armário, porque não casou com uma mulher, ou porque não tem um homem, ou porque não faz sexo?”, disse o pastor segurando uma Bíblia e concluiu: “Querido, seja qual for o motivo, este aqui é o remédio para qualquer depressão.”>