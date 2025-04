EMERGÊNCIA ESTADUAL

Tropas da Força Nacional estão a caminho do extremo sul da Bahia

Efetivo deve chegar à região na madrugada desta terça-feira (29)

Yan Inácio

Publicado em 28 de abril de 2025 às 20:30

Agentes da Força Nacional Crédito: Daiane Mendonça/SECOM RO

Convocadas pelo governo do estado para atuar nos conflitos entre indígenas e fazendeiros no extremo sul da Bahia, as tropas da Força Nacional devem chegar à região na madrugada desta terça-feira (29). A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta segunda-feira (28). >

"Assim que chegarem no local, as equipes se reunirão com a Funai para definir o planejamento operacional e alinhar os próximos passos da atuação", declarou o ministério.>

O órgão atuará especificamente em áreas de interesse e serviços da União, em regime de cooperação com as autoridades locais. Em nota divulgada no último dia 17, o executivo estadual ressaltou que vai respeitar a importância da demarcação de terras indígenas e a propriedade privada, além de garantir a ordem pública.>

Entenda o caso>

O estopim da tensão na região foi a ocupação da entrada principal do Parque Nacional do Descobrimento, localizado em Prado. O grupo reivindica a homologação da Terra Indígena Comexatibá, que fica em outra localidade. O local teve a visitação suspensa durante os protestos, mas foi desocupado no dia 5 de abril.>