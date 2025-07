DIA DA PIZZA

Saiba fazer a 'pizzeta di burrata', campeã de vendas em pizzaria de Salvador

Confira a receita do chef Celso Vieira e aproveite o Dia da Pizza

Tharsila Prates

Publicado em 10 de julho de 2025 às 11:00

A 'pizzeta di burrata' tem esse nome porque são seis pedaços, com uma burrata de búfala ao centro Crédito: Divulgação

Este Dia nacional da Pizza, celebrado nesta quinta-feira (10), pede que ela seja a estrela do cardápio. Com queijo ou sem queijo, com catchup ou sem catchup, salgada ou doce, algumas fatias dos mais variados sabores fazem a nossa alegria, não é mesmo? >

A data foi criada no Brasil, em 1985, durante um concurso estadual em São Paulo, onde teria surgido a primeira pizzaria em 1910. Hoje, segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), são 36.568 pizzarias ativas no país, sendo 1.746 na Bahia. >

São Paulo lidera o ranking da Associação em número de pizzas produzidas diariamente: 832.377. A Bahia ocupa a sétima posição, com 120.474 pizzas diárias. Ainda de acordo com pesquisa da Associação em 2024, feita pela Galunion, os sabores mais vendidos no país são, nesta ordem: calabresa, muçarela, portuguesa, marguerita, frango com catupiry e pepperoni.>

A origem da pizza remonta aos povos do Mediterrâneo e teve a receita melhorada na Itália, por isso, a fama dos italianos. Mas de lá para cá, o Brasil também deu as caras e fez da pizza - por que não? - um prato brasileiro.>

E baiano que é baiano também ama uma pizza. Prova disso é que o número de pedidos no iFood cresceu 13,7% em relação aos seis primeiros meses do ano passado, quando 3 milhões de pizzas foram entregues no estado.>

Para comemorar a data, o CORREIO pediu que o chef Celso Vieira, proprietário do restaurante Pasta em Casa, ensinasse a sua receita campeã de vendas: a pizzeta di burrata (veja abaixo). Em tamanho médio (6 pedaços), ela leva três tipos de molho, tem massa crocante, borda alta e um pedaço generoso de burrata de búfala ao centro, da Bufalíssima – marca do empresário baiano Urbano Souza. >

A burrata leva esse nome porque vem da palavra italiana “burro”, que, em português, significa manteiga, em referência à textura cremosa e suculenta característica desse bolinho de muçarela.>

Paulistano “da gema”, bisneto de italianos, o chef Celso Vieira veio para Salvador em 2011, convidado pela Escola de Nutrição da Ufba para dar aulas no curso de Gastronomia. Com a formação adquirida no Brasil e na Europa e cozinhando muito bem, ele resolveu abrir um pequeno negócio na capital baiana, na garagem alugada de uma casa no Rio Vermelho. Fazia massas, molhos, antepastos e assados, os vendia, e o cliente comia em casa. Até que um deles pediu para que o local fosse um restaurante.>

Começou servindo um prato, depois dois, três até Celso ocupar a casa inteira, incluindo o salão do 2º piso, transformado, em 2017, em uma forneria. É lá que é servida a pizzeta di burrata, assada em forno a lenha.>

“Desenvolvemos uma receita muito especial de massa, com uma seleção muito cuidadosa das farinhas, composta por farinha nacional e por uma farinha italiana. Depois que essa massa é preparada, ela tem pelo menos 36 horas de fermentação, para que adquira elasticidade e aquela textura da borda que a gente gosta”, explica o chef.>

Além da unidade no Rio Vermelho, o Pasta em Casa tem outra em Alphaville. Em parceria com a esposa Valeska, Celso também abriu um restaurante de cozinha líbano-mediterrânea, o Casa Chálabi, na garagem onde tudo começou.>

Confira a receita da pizzeta di burrata:>

INGREDIENTES PARA A MASSA

>

200 g de farinha de trigo de boa qualidade>

5 g de fermento biológico seco>

1 colher de café de açúcar>

1/2 colher de café de sal>

1 xícara de chá de água morna>

1 colher de sopa de azeite extra virgem de oliva>

Farinha de trigo para polvilhar a bancada>

Azeite para untar a tigela>

INGREDIENTES PARA A MONTAGEM>

200 ml de molho de tomates de sua preferência >

50 g de tomates-cereja cortados ao meio>

1 pitada de orégano>

1 colher de sobremesa de azeite>

1 burrata fresca em temperatura ambiente>

Azeite a gosto para regar >

Folhas de manjericão para decorar>

Molho pesto fresco a gosto>

MODO DE PREPARO DA MASSA>

1. Numa tigela junte os ingredientes secos, exceto o sal, e misture bem>

2. Adicione a água aos poucos e misture até obter uma massa>

3. Junte o sal e o azeite e transfira para uma bancada de trabalho>

4. Sove a massa por cerca de 10 minutos até que esteja lisa e elástica>

5. Unte a tigela com azeite, coloque a massa obtida e cubra com filme plástico. Deixe dobrar de tamanho>

MODO DE PREPARO DA COBERTURA>

1. Despeje a massa na bancada de trabalho e, com o auxílio de um rolo, abra um disco regular, polvilhando com farinha de trigo>

2. Espalhe o molho de tomates crus sobre a massa e espalhe as metades de tomate-cereja. Polvilhe com orégano. Ajuste o sal>

3. Leve ao forno pré-aquecido a 250°c até dourar a massa >

4. Retire a pizza do forno e corte em 6 pedaços. No centro da pizza, coloque a burrata. Regue a burrata com o molho pesto e espalhe as folhas de manjericão fresco. >