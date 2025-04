LICITAÇÃO

Correios bota imóvel na Barra a venda; veja quanto custa e como comprar

Espaço está localizado na Rua Marquês de Caravelas, a poucos metros da praia

Um imóvel dos Correios, localizado na Rua Marquês de Caravelas, na Barra, vai ser alienado para ir a venda. O terrendo de 160 m², que fica no numero 101, possui uma loja comercial de pavimento térreo e ocupa o meio de uma quadra, a poucos metros da praia. >

Já desocupado, o imóvel, aponta o órgão, tem potencial para ser utilizado como residencial ou comercial por estar em uma região com uma infraestrutura variada. A primeira tentativa de venda será no valor de R$ 695 mil, podendo chegar a R$ 517 mil. >

A licitação para alienação acontece no dia 13 de maio, às 10h, em formato eletrônico. Para participar, os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa online. >