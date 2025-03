OPORTUNIDADE

Leilão de veículos e sucatadas da Transalvador terá lances a partir de R$ 600; confira

Leilão online será realizado no dia 7 de abril, a partir das 11 horas

As informações sobre o leilão constam na edição do dia 13 de março do Diário Oficial do Município. Interessados poderão inspecionar os veículos entre os dias 31 de março e 4 de abril, no Pátio Prisma, na Avenida Orlando Gomes, em Piatã. As visitas podem ser realizadas entre 9h e 12h e das 14h às 17h. >