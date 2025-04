ESCLARECIMENTO

Cauã Reymond fala pela primeira vez sobre treta com Bella Campos

Ator deu declaração a jornalista ao chegar em gravação externa

Elis Freire

Publicado em 24 de abril de 2025 às 18:16

Cauã Reymond Crédito: Reprodução

Cauã Reymond finalmente falou! Após informações de que Bella Campos teria feito uma queixa sobre os comportamentos agressivos dele e que os dois colegas de ‘Vale Tudo’ estariam brigados, o galã deu sua primeira declaração sobre a confusão à jornalista do Portal Léo Dias. O ator chegava para gravação de cena externa na Barra da Tijuca nesta quinta-feira (24). >

O global garantiu que está tudo bem entre ele e a intérprete de Maria de Fátima. “Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando, ontem foi um dia maravilhoso e hoje vai ser também, graças a deus está tudo bem”, garantiu Cauã.>

Sobre as supostas reclamações de Bella sobre o seu mau cheiro, o ator disse que passa desodorante. "Passo, passo", afirmou à repórter do portal. Em entrevista de 2012 no programa Vamos Combinar, da GNT, Cauã chegou a afirmar que usava talco ao invés de desodorante e disse ser uma “tradição da família". >

Confusão entre Cauã e Bella

A briga entre os intérpretes de Maria de Fátima e de César teria começado desde antes da estreia de “Vale Tudo”, culminando na formalização de uma queixa na emissora feita por Bella sobre o comportamento do colega de elenco.>

De acordo com informações da Veja, a atriz alegou que Cauã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista à direção da novela e ao setor de compliance do canal. Os dois estariam desde então sem se falar, atrapalhando as gravações, que tiveram de ser remanejadas para reuniões.>