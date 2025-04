REVELAÇÃO

Além de Cauã Reymond, outro ator de Vale Tudo está se fazendo de 'mandão' nos bastidores, diz site

O caos das gravações não se restringiria a uma única treta

Não só a treta de Bella Campos e Cauã Reymond estaria balançando os bastidores de "Vale Tudo", novela das 9 no ar na TV Globo. Segundo o Splash, do site Uol, diretores omissos e sem pulso firme abriram espaço para atores se fazerem de ‘mandões’ nas gravações que estariam saindo do controle. >