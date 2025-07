CONFUSÃO

Aluno debocha durante aula e leva tapa de professor no Distrito Federal

Estudante agredido e colegas de turma teriam começado a rezar durante a aula para ironizar o fato de o professor ser ateu

Um professor do Centro Educacional 2 do Guará (CED 02) agrediu um aluno com um tapa após ambos discutirem em sala de aula. Segundo apurou o Metrópoles, o jovem teria debochado do docente.>