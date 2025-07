SERÁ QUE ACERTA?

Quem passa na Copa do Nordeste? Inteligências artificiais apontam classificado em jogo do Bahia

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de julho de 2025 às 20:30

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do clássico regional entre Bahia e Fortaleza, pela Copa do Nordeste. >

Em partida única realizada na Arena Fonte Nova, os tricolores se enfrentam nesta quarta-feira (9), a partir das 21h30. As duas inteligências artificiais entraram em consenso sobre quem sairá de campo com a classificação para as semifinais da competição.>

Tanto o ChatGPT quanto o Meta IA arriscaram em um placar positivo para o Esquadrão de Aço. O ChatGPT, que apostou em um 2x1, ainda adicionou que "a força do tricolor baiano em casa pode ser o diferencial. Ainda que o Fortaleza tenha qualidade para incomodar e buscar o resultado, a expectativa é de um jogo movimentado, com boas chances para os dois lados, mas com o Bahia conseguindo aproveitar melhor as oportunidades para sair com o triunfo", escreveu.>