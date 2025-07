JOGO DECISIVO

Em jogo de série A, Bahia e Fortaleza duelam em busca de vaga na semifinal

Confronto contra os cearenses ocorre nesta quarta-feira (9), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de julho de 2025 às 05:15

Bahia volta à temporada em duelo contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A competição é regional, mas o duelo entre Bahia e Fortaleza nesta quarta-feira (9) vai mostrar à Copa do Nordeste mais uma partida entre equipes que compõem a elite do futebol brasileiro. Logo no primeiro jogo após a volta da temporada, os torcedores tricolores vão poder acompanhar o retorno do time de coração na busca pela vaga nas semifinais da competição. A bola rola no gramado da Arena Fonte Nova às 21h30.>

Na fase de grupos da competição, o Tricolor chegou às quartas de final com a melhor campanha do torneio regional. Entre equipe principal e sub-20, o Esquadrão somou 16 pontos em sete rodadas, com cinco triunfos, um empate e apenas um revés. O rendimento rendeu um aproveitamento de 76%, além do melhor ataque entre os 16 clubes do Nordestão, com 17 gols marcados. >

Além da Copa do Nordeste, o Bahia ainda disputa Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. No entanto, a competição regional será o primeiro desafio de uma sequência com nove compromissos em julho. Três dias após enfrentar o Fortaleza, o Tricolor vai receber o Atlético-MG, pela Série A. Apesar do pouco tempo de intervalo entre jogos na volta da pausa de intertemporada, as quatro primeiras partidas ocorrem em Salvador.>

Para uns, a pausa foi o momento de respirar e recomeçar. Já para o uruguaio Michel Araújo, o momento é de dar continuidade à boa fase na temporada. Com um início discreto na equipe baiana, o meia chegou ao clube com a missão de ser um jogador que cumprisse um papel similar a Thaciano na temporada passada, como um coringa para mais de uma posição. >

O atleta foi usado pelo técnico Rogério Ceni tanto no ataque quanto no meio de campo e terminou o primeiro momento da temporada em alta, com dois gols marcados e uma assistência concedida nos últimos dois jogos que vestiu a camisa azul, vermelha e branca. Na expectativa de manter a sequência positiva do clube na temporada, o jogador pontuou que todas as competições têm o mesmo peso para o Bahia.>

“Acho que está tudo no mesmo nível [de importância]. A gente tem que caprichar e tem que dedicar a mesma importância para todas essas competições. Em um 1 mês e pouco, a gente joga as quatro competições. Então temos que ter atenção e ir com força máxima. Tentar primeiro avançar nessa fase”, deu o recado.>

Ao longo da história, Bahia e Fortaleza se enfrentaram 47 vezes, com vantagem ligeira para o Esquadrão. Foram 18 triunfos (38%), 15 empates (32%) e 14 derrotas (30%). Os cinco últimos encontros refletem bem essa disputa equilibrada, com dois resultados positivos para cada lado e um empate. >