Ao vivo no SBT, Cariúcha pede desculpas a Murilo Huff após polêmica com Dona Ruth

Apresentadora do 'Fofocalizando' admite erro ao criticar o cantor e diz que país inteiro deveria se retratar

Heider Sacramento

Publicado em 9 de julho de 2025 às 08:04

Cariúcha se desculpa com Murilo Huff ao vivo no SBT Crédito: Reprodução

Durante a edição ao vivo do “Fofocalizando” da última terça-feira (8), Cariúcha surpreendeu os telespectadores ao se desculpar publicamente com Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça e pai de seu filho, Léo. A apresentadora reconheceu que errou ao criticar o cantor por entrar com o pedido de guarda unilateral do menino e afirmou que “muita gente no Brasil” também deveria pedir perdão. >

“Eu me arrependi de defender a Dona Ruth aqui. Queria pedir mil desculpas ao Murilo Huff pelas palavras que falei. Acho que não só eu, mas muita gente no Brasil precisa pedir desculpas a você”, declarou Cariúcha, visivelmente emocionada, ao vivo no programa do SBT.>

O pedido de perdão veio após novas revelações sobre Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. Segundo denúncia do jornalista Ricardo Feltrin, ela teria negociado com a seguradora menos de 24 horas após o acidente aéreo que matou a filha e mais quatro pessoas em 2021, propondo ficar com US$ 100 mil do seguro de cada uma das famílias das demais vítimas, um total de US$ 500 mil.>

As informações abalaram a imagem da empresária e fizeram Cariúcha mudar seu posicionamento em relação à disputa judicial entre ela e Murilo Huff pela guarda do pequeno Léo. “Murilo, você foi massacrado injustamente por muita gente”, desabafou a apresentadora, reconhecendo o erro.>