Descubra quem brilhou na repescagem e garantiu vaga de volta no 'MasterChef Brasil 2025’

Ex-participante superou desafios técnicos e conquistou jurados com prato japonês; episódio teve tensão, erro grave e despedidas

Heider Sacramento

Publicado em 9 de julho de 2025 às 06:56

MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas Crédito: Reprodução

O sétimo episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido na noite desta terça-feira (8), foi marcado por uma das disputas mais aguardadas da temporada: a repescagem. Seis ex-participantes retornaram aos estúdios da Band em busca de uma nova chance no reality, mas apenas uma cozinheira garantiu o retorno à competição. Teresa, eliminada no terceiro episódio, conquistou os jurados com técnica, precisão e superação emocional. >

A primeira prova da noite foi inspirada em hambúrgueres autorais criados pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Os eliminados André, Flávia, Lucas, Ricard, Salomar e Teresa precisaram reproduzir os lanches exatamente como idealizados, desde o tipo de proteína até o acompanhamento. A responsável por distribuir os pratos foi Daniela, vencedora da prova anterior. Teresa ficou com o sanduíche de Helena Rizzo, feito com peixe empanado, molho tártaro, picles de maxixe e mandioca frita com maionese de missô. “Me senti segura em fazer o lanche dela”, contou a competidora ao site oficial da Band.>

Apesar do empenho, a primeira fase resultou na eliminação definitiva de André Cowboy e Flávia. Já os quatro restantes seguiram para a segunda prova: um duelo técnico de omeletes asiáticas, dividido em três rounds. No primeiro, Ricard deixou cascas de ovo no prato, o que levou à sua saída. “Casca de ovo dentro da omelete é graxa”, disparou Fogaça. Em seguida, Salomar foi eliminado ao falhar no preparo do Tortang Talong, da culinária filipina.>

O embate final ficou entre Teresa e Lucas, que tiveram que preparar o Tamagoyaki, omelete japonesa tradicional. Mesmo nervosa, Teresa surpreendeu os jurados. “Falei pro meu irmão que ia usar essa energia para estudar”, revelou a participante, que durante sua ausência se dedicou a treinar em casa. A estratégia deu certo: “Estou em êxtase. Muito feliz de estar de volta. Quero mostrar um menu meu e chegar à final", celebrou.>