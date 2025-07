GRAVIDEZ

Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho revela que engravidou naturalmente aos 40 anos

Ex-BBB fala sobre a chegada do primeiro filho, desafios da maternidade e planos com o cantor

Grávida de seis meses do primeiro filho com o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho celebrou o novo momento da vida em ensaio exclusivo realizado em Salvador. Em entrevista para a capa de julho do Gshow, a ex-BBB falou sobre a gravidez natural aos 40 anos, a preparação para a maternidade e os próximos passos do casal. >

Em um relacionamento com Thiaguinho há quase quatro anos, Carol revelou que o desejo de ter filhos surgiu ainda no início da relação. “Desde que a gente se conheceu, começou a ver que o relacionamento estava dando certo, que tínhamos as mesmas afinidades e propósitos, a gente falou sobre a vontade enorme de sermos pais”, afirmou. O “start” definitivo, segundo ela, veio após retirar o DIU e conviver de perto com as sobrinhas e afilhadas filhas da irmã Clarisse. “Ali comecei a viver a maternidade com a minha irmã, na prática.”>