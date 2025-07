VÍDEO

Após conquistar guarda provisória, Murilo Huff mostra Léo animado na piscina de sua casa

Cantor publicou vídeo do pequeno sorridente brincando com amigo

A publicação foi realizada dois dias após o artista conquistar na Justiça a guarda provisória da criança . Quando Murilo entrou com o processo pela guarda do filho, Léo vivia sob os cuidados da avó materna, Dona Ruth— isso desde a morte da cantora Marília Mendonça em novembro de 2021.>

A guarda provisória foi concedia ao artista na última segunda-feira (30), durante uma audiência de conciliação entre Murilo e Dona Ruth , realizada no Fórum Cível de Goiânia. Sem chegar a um acordo, o juiz tomou a decisão de deixar Léo na casa do pai até que o processo ganhe uma resolução concreta. Essa última informação foi divulgada pelo portal R7. >

Retrospectiva do caso

Huff entrou na Justiça no início do mês de junho com uma ação pela guarda unilateral do filho, que desde a morte trágica de Marília Mendonça em 2021 era compartilhada entre os dois — pai e avó do menino. >