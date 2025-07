FOFURA

Zé Felipe leva filhos para Projeto Tamar na Praia do Forte; veja fotos

Cantor apareceu ao lado dos pequenos Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo em passeio educativo no litoral baiano

Durante as férias escolares, Zé Felipe — recém separado de Virginia Fonseca — optou pelo litoral baiano com destino para curtição e descanso em família. Hospedado em Praia do Forte com os filhos que teve com a influenciadora, Maria Alice, Maria Flor e o caçula José Leonardo, o cantor levou os três pequenos nesta terça-feira (2) para conhecer o projeto Tamar. A iniciativa que protege tartarugas marinhas desde 1982 foi escolhida para um passeio educativo de pai e filhos, sem a presença de Virginia.>