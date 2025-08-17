SAÚDE E BEM-ESTAR

Dias sem ir ao banheiro? Entenda os perigos do intestino preso

O que parece um problema simples pode ter consequências sérias

Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09:00

Um incômodo comum pode ser o aviso de que algo mais está acontecendo Crédito: Freepik

Por trás de um sintoma aparentemente simples, pode estar um alerta silencioso do corpo. O que começa como um incômodo passageiro pode se transformar em um problema capaz de afetar diferentes funções do organismo — e revelar condições de saúde mais sérias do que se imagina.

Tipos de fezes 1 de 5

À medida que os dias passam, sinais sutis podem se intensificar, comprometendo o bem-estar físico e até o emocional. Entender o que acontece nesse intervalo e por que o corpo reage dessa forma é o primeiro passo para descobrir se há algo mais por trás desse desconforto persistente.