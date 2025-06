ABRIU O JOGO

Amigo revela bastidores do divórcio de Virginia e Zé Felipe: 'Vacilou'

Casal estava junto há cinco anos

Amigo próximo de Zé Felipe, o influenciador MauMau abriu o jogo e contou detalhes da separação do amigo, que foi casado por cinco anos com Virgínia Fonseca. Durante participação no Podcats, ele afirmou que a decisão de terminar o casamento foi tomada apenas pela influenciadora. O casal, que estava junto há cinco anos, é pai de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.>