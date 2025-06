CELEBRIDADES

Voltaram? Irmã de Zé Felipe posta vídeo e reacende boatos de reconciliação com Virgínia

Mesmo após o anúncio do fim do casamento, influenciadora e cantor aparecem lado a lado em festa do filho e dividem opiniões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de junho de 2025 às 12:28

Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe continuam dando o que falar desde que anunciaram o fim do casamento. Apesar da separação, os dois foram vistos juntos novamente, desta vez durante a comemoração do mesversário do caçula José Leonardo, nesta quinta-feira (12). O momento, captado por Monyque Isabella, irmã do cantor, em um vídeo publicado nas redes sociais, revelou uma interação que rapidamente se tornou assunto entre os fãs. >

No registro, Zé Felipe aparece puxando uma cadeira para se sentar ao lado de Virginia, que estava concentrada no celular. A naturalidade do momento, embora breve, foi o suficiente para alimentar rumores de uma possível reconciliação.>

Na internet, o vídeo gerou reações divididas. Alguns usuários defenderam que o clima entre os dois mostra que ainda há sentimentos envolvidos: "Gente, relaxa. Eles estão juntos, sim", disse um. Outro, porém, interpretou a situação de forma mais fria: "Ela não largou o celular um segundo, dá para ver que é só convivência".>

José Leonardo nasceu no dia 8 de setembro e seu mesversário foi celebrado no Dia dos Namorados e chamou atenção também pelo fato de Zé Felipe estar morando em uma nova casa, localizada no mesmo condomínio onde vivia com Virginia. O cantor chegou a mostrar detalhes da área externa da mansão em seus stories, sinalizando que a proximidade permanece, principalmente por causa da rotina com os filhos.>

Desde que anunciaram a separação, o ex-casal tem reforçado que manterá a boa convivência em nome da criação dos filhos. E, mesmo diante de boatos e expectativas do público, nenhum dos dois comentou sobre uma possível reaproximação amorosa até o momento.>