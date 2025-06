CURIOSIDADES

Por que servem água com gás antes do café? Entenda a tradição

Costume nas cafeterias valoriza o expresso e o paladar

Mais que uma cortesia, a água com gás limpa o paladar e realça os sabores do café. O costume veio da Europa e envolve tradição, técnica e até dicas de etiqueta.>

Limpar a boca para sentir mais sabor

A ideia principal é simples: a água com gás limpa a boca de gostos anteriores e prepara as papilas gustativas para o café. Com isso, o paladar capta melhor os aromas e as notas da bebida. >