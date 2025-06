CASA

Tomada inteligente de R$ 50 faz café sozinho e ainda lava suas roupas: veja como usar

Simplifique sua vida com a tecnologia que cabe no seu bolso e na sua rotina

Agência Correio

Publicado em 6 de junho de 2025 às 11:29

Automação residencial ao alcance de todos, de forma simples e acessível. Crédito: Freepik

Já pensou em acordar com o cheiro de café fresquinho, sem precisar levantar para prepará-lo? Ou em ter suas roupas limpas magicamente ao chegar em casa? Tudo isso é possível com a tomada inteligente, um aparelho que custa apenas R$ 50. >

Essas tomadas, que operam via Wi-Fi, chegaram ao mercado há alguns anos, mas só agora estão ganhando popularidade. O custo competitivo, com modelos vendidos por menos de R$ 50, é um fator chave para essa ascensão no consumo.>

A função básica é ligar e desligar aparelhos remotamente, o que já oferece uma praticidade enorme. Você pode controlar seu ar-condicionado ou máquina de lavar a partir do trabalho ou da faculdade, tudo com um toque no smartphone.>

Comece o dia com café fresco

Para quem ama café, a tomada inteligente é um sonho. Basta colocar o pó e a água na cafeteira na noite anterior e programar a tomada para ligar em um horário específico. Assim, seu café estará pronto ao despertar, sem sair da cama.>

Esse recurso funciona perfeitamente com cafeteiras que possuem um botão de acionamento, que a tomada inteligente consegue ativar. Desfrute de um começo de dia mais tranquilo e um café quentinho, feito automaticamente para você.>

Facilite a lavagem de roupas

A tomada inteligente também simplifica a tarefa de lavar roupas. Você só precisa colocar a roupa suja, o sabão e os produtos desejados na máquina, garantindo que o botão de ligar esteja acionado. Em seguida, conecte a máquina à tomada Wi-Fi.>

Com um comando no seu aplicativo, a energia será liberada e a máquina iniciará o ciclo de limpeza. Assim, você chega em casa e encontra sua roupa já lavada, pronta para estender, otimizando seu tempo e esforço diário.>

Temperatura ideal sempre

O uso contínuo de ventiladores e ares-condicionados durante o sono pode causar problemas respiratórios. Com a tomada inteligente, você programa o desligamento automático após algumas horas, como 3 horas, protegendo sua saúde.>

Tecnologia 1 de 13

Para quem deseja chegar em casa e já encontrar um ambiente fresquinho ou aquecido, basta programar o aparelho para ligar meia hora antes da sua chegada. Essa função garante conforto e bem-estar, ajustando-se perfeitamente à sua rotina.>

Segurança ampliada em casa

A tomada inteligente oferece uma solução simples para aumentar a segurança. Você pode conectar uma lâmpada ao quintal e programá-la para acender minutos antes da sua chegada, iluminando o caminho e prevenindo situações de risco.>

Essa medida simples pode evitar assaltos e roubos, proporcionando mais tranquilidade ao chegar em casa. O jornal Gazeta, após testar o aparelho, ressaltou que ele é "extremamente versátil e muito conveniente", uma ferramenta valiosa para qualquer lar.>