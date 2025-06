DOMÍNIO

Galinha Pintadinha faz história e bate recorde na Netflix

Animação completou 100 semanas no Top 10 do streaming

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:58

Galinha Pintadinha Crédito: Divulgação

A Galinha Pintadinha acaba de quebrar um recorde. Os videoclipes do álbum "Galinha Pintadinha 2" completaram incríveis 100 semanas consecutivas no Top 10 da Netflix Brasil - um período que equivale a quase dois anos.>

Com uma das personagens mais queridas da família brasileira, a animação se torna o único conteúdo brasileiro a atingir esse tempo de permanência entre os mais assistidos da plataforma de streaming, reforçando sua força junto ao público e a relevância do conteúdo infantil produzido no país.>

A Galinha Pintadinha nasceu como um simples vídeo no YouTube e rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. Ao longo de quase 19 anos de existência, a produção vem cativando novas gerações de pequenos espectadores.>

O sucesso nos serviços de streaming não é novidade. Em 2024, a série Galinha Pintadinha Mini já havia se destacado por alcançar a marca de 52 semanas consecutivas (1 ano) entre os conteúdos infantis mais assistidos da Netflix. Agora, com 100 semanas de destaque no ranking geral, a Galinha Pintadinha reafirma sua posição de liderança no universo digital e no mercado de entretenimento infantil.>

"Somos parceiros da Netflix desde o início da operação da plataforma no Brasil. Atingir 100 semanas no Top 10 é um feito incrível, que reforça a força da nossa marca e a conexão afetiva com o público. É uma alegria fazer parte do dia a dia e das memórias de tantas crianças e famílias", comemorou Juliano Prado, sócio-diretor da Bromélia Produções e um dos criadores da personagem.>