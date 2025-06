COMEMORAÇÃO

Separados, Virginia e Zé Felipe passam Dia dos Namorados juntos

Ex-casal postou série de fotos em família

Recém-separados, Virginia Fonseca e Zé Felipe passaram o Dia dos Namorados, comemorado na última quinta-feira (12), juntos. Os dois reuniram a família para celebrar o 'mêsversário' do filho mais novo, Zé Leonardo. Eles fizeram uma publicação em conjunto no Instagram para mostrar detalhes da festa, que teve tema junino.>

A influenciadora, inclusive, explicou que mudou a data de comemoração pelos 9 meses do caçula. "Nove meses do nosso príncipe! Foi dia 8, mas decidimos comemorar hoje com muito amor", iniciou Virginia. "Que Deus abençoe sua vida sempre goido, lhe dê muita saúde, paz, amor, felicidade e sucesso!! Sua familia te ama MUITO", completou.>