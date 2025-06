CORAÇÃO ABERTO

Zé Felipe manda recado para Virginia após término: 'Maior presente'

Cantor expôs os sentimentos dessa fase recém-separado

O cantor Zé Felipe abriu o coração sobre o fim do casamento com Virginia Fonseca e até mandou um recado à ex sobre nessa nova fase da vista recém separado. As declarações foram feitas pelo filho de Leonardo ao ser questionado sobre o seu estado emocional diante da separação. Internautas apontaram que ele está mais abalado, enquanto a loira seguiu a vida normalmente após o anúncio do fim da relação no final de maio. >