APÓS SEPARAÇÃO

Nova mansão de Zé Felipe custou R$ 27 milhões e tem 7 quartos, elevador e até privada japonesa; veja

Cantor deixou o imóvel onde morava com Virginia Fonseca e os filhos

Recém-separado de Virgínia Fonseca, Zé Felipe já se mudou para sua nova mansão. O imóvel, avaliado em R$ 27 milhões, fica no mesmo condomínio onde o cantor vivia com a ex-mulher e os três filhos - Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses - e chama a atenção pelo tamanho e alto luxo. >

Entre os destaques da casa, estão sete quartos (sendo seis suítes), quatro banheiros, escritório, sala de música, sala para estudo, hall de estar, adega, copa de apoio, além de uma sala de SPA com acesso externo para o deck da piscina. Não para por aí: tem também home cinema, área gourmet, hidromassagem, sunken pit fire e garagens com capacidade para até 15 carros.>

O cantor também compartilhou alguns outros detalhes do imóvel, como um vaso sanitário com funções automatizadas, como a autolimpeza. “Esse (vaso) é mais forte que o do Japão. Eu até me assustei. Foi aquela cuspida”, relatou aos seguidores sobre a primeira vez ao usar a peça (gravando, inclusive, um vídeo dentro do banheiro).>