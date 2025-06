PÓS SEPARAÇÃO

Zé Felipe exibe nova morada e planeja local para as filhas: 'Parquinho das Marias'

Mansão fica no mesmo condomínio em que morava com Virginia

Em meio ao processo de separação de Virginia Fonseca, Zé Felipe iniciou uma nova fase de vida e também mudou de endereço. O cantor, de 27 anos, deixou a mansão onde morava com a influenciadora e as duas filhas e se mudou para outra casa no mesmo condomínio em Goiânia. >