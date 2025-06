MÚSICA

Saiba quem é Silentó, rapper condenado a 30 anos de prisão por matar primo

Dono do rap viral 'Watch Me' declarou-se culpado de homicídio

O rapper norte-americano Silentó, de 27 anos, foi condenado a 30 anos de prisão nesta quarta-feira (11) por matar seu primo Frederick Rooks a tiros. Em julgamento, ele se declarou culpado em uma acusação reduzida de homicídio doloso . Famoso mundialmente desde 2015, apenas seu hit "Watch Me" (Whip/Nae Nae) acumula quase dois bilhões de visualizações no Youtube.>

A condenação foi referente ao crime cometido em 2021 em Atlanta, nos Estados Unidos; desde fevereiro do mesmo ano ele estava preso provisoriamente aguardando a sentença. O jovem se disse culpado, mas com problemas mentais, o que garantiu uma redução na pena. >

Quem é Silentó?

De nome de nascença Ricky Lamar Hawkem, Silentó nasceu no Estado de Georgia nos Estados Unidos. Ele ficou famoso ainda adolescente em 2015 ao lançar o rap "Watch Me" (Whip/Nae Nae), que viralizou mundialmente. Na época, ele ainda estava no ensino médio, mas era responsável pela maior febre de dança mundial nas redes sociais.>

Hoje, o videoclipe oficial de Watch Me (Whip/Nae Nae) tem cerca de 1,9 bilhão de visualizações no YouTube, um dos maiores hits da história da plataforma. Com 414 mil seguidores no Instagram, o rapper compartilhava a carreira musical e novidades da vida pessoal na rede social até ser detido em 2021.>