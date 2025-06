SENTENÇA

Silentó, do hit 'Watch Me', é condenado a 30 anos de prisão por matar primo

Rapper norte-americano se declarou culpado por crime cometido em 2021

Conhecido pelo hit "Watch Me", o rapper norte-americano Silentó, de 27 anos, foi condenado a 30 anos de prisão nesta quarta-feira (11). Em julgamento, ele se declarou culpado por matar a tiros seu primo. Famoso mundialmente desde 2025, apenas a sua música mais conhecida acumula quase dois bilhões de visualizações no Youtube.>

De nome de nascença Ricky Lamar Hawk, ele se disse culpado, mas alegou problemas mentais segundo o portal Variety. O assassinato de Frederick Rooks pelo rapper teria ocorrido em janeiro de 2021. Ainda de acordo com o portal americano, o jovem aceitou um acordo para se declarar culpado de uma acusação reduzida de homicídio doloso.>

Na época do crime, Frederick Rooks foi encontrado já morto com vários ferimentos de bala caído em uma rua no subúrbio de Panthersville, em Atlanta, nos Estados Unidos.>