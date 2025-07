'PRESENTE'

Regina Casé realiza desejo de Preta Gil com O Kannalha na Bahia: 'Como ela mandou'

Apresentadora visitou família do cantor, que foi o último affair da filha de Gilberto Gil

Um dos últimos desejos de Preta Gil (1974-2025) foi atendido. Regina Casé veio para a Bahia e visitou a família de Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, em Camaçari. O artista foi o último affair da cantora, que morreu no dia 20, aos 50 anos, vítima de câncer.>

A apresentadora mostrou, no Stories do Instagram, vários momentos da visita. Durante os encontros, provou até o acarajé feito pela mãe de O Kannalha. >

"Fui fazer o que Preta Gil me pediu pra fazer! Mais um presente que ela me deu!", escreveu Regina. "Fiz tudo direitinho como ela me mandou... passamos o dia falando e lembrando dela... Que gente maravilhosa você trouxe pra perto de mim, Preta", completou.>