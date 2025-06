FAMOSOS

João Guilherme responde Zé Felipe após piada com cropped e comenta 'volume' do irmão: 'Uma arma'

Brincadeira entre os irmãos reacende polêmica fashion e viraliza nas redes sociais com indiretas afiadas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de junho de 2025 às 06:51

João Guilherme responde Zé Felipe após piada com cropped e comenta 'volume' do irmão: 'Uma arma' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mais de um ano após a repercussão do look com cropped usado por João Guilherme na Semana de Moda de Paris, Zé Felipe resolveu brincar com o estilo ousado do irmão. Nesta terça-feira (17), o cantor sertanejo publicou um vídeo nos stories ironizando as camisetas curtas que comprou recentemente e mandou um recado divertido para o ator. >

"Fui numa loja ontem, comprei quatro camisetas, a moça perguntou: 'Quer experimentar?’. Eu disse: 'Não, obrigado.' Camiseta bonita. Se eu for num show com ela e mandar jogar as mãozinhas para cima, vira João Guilherme”, disse Zé Felipe sorrindo. Em seguida, avisou: "João, comprei quatro, tô mandando para a sua casa para usar no dia a dia".>

João Guilherme, claro, não deixou passar batido e respondeu com bom humor. Ao repostar o vídeo do irmão, escreveu: "Comprou quatro camisetas e uma arma?", fazendo alusão ao volume na calça do sertanejo no vídeo.>

A troca de farpas leves rapidamente repercutiu nas redes, reacendendo a lembrança da polêmica de 2023, quando João Guilherme foi alvo de críticas por usar cropped em Paris. Entre os que comentaram na época estavam o ex-BBB Nego Di e o ator Rafael Cardoso. João, no entanto, rebateu com classe: "Muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate... Que mundinho".>

Zé Felipe cita João Guilherme ao usar camisa curta Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em entrevista à revista Quem, o filho de Leonardo já havia defendido sua liberdade de se vestir como quiser: “Se caiu bem no meu corpo e eu estou gostando, quem mais precisa estar aprovando?”, afirmou.>