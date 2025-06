PRONUNCIAMENTO

Jon Vlogs sai da prisão na Cróacia e se justifica: 'Mal-entendido'

Influenciador gravou vídeo nesta terça-feira (17) após ser liberado



Elis Freire

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de junho de 2025 às 21:32

Jon Vlogs Crédito: Reprodução

O influenciador Jon Vlogs se manifestou nesta terça-feira (17) após ser preso na ilha de Hvar, na Cróci. O jovem foi detido após se envolver em uma briga durante uma festa e agredir um policial no dia 5 de junho. "Teve umas complicações aqui pela Croácia, nada mais que um mal-entendido, mas tudo está sendo resolvido", declarou em vídeo publicado no seu perfil no Instagram.>

Com quase 7 milhões de inscritos no YouTube e 10,4 milhões de seguidores no Instagram, o jovem foi preso na Croácia junto a outras três pessoas por envolvimento em briga em casa noturna, onde teria socado um policial. O episódio foi relatado por um amigo do criador de conteúdo, Henrique Silva, conhecido como Fontinelle, em transmissão ao vivo na plataforma Twitch.>

"A gente estava saindo da festa, todo mundo alterado […] na hora de ir embora, eu não sei o que aconteceu, só ouvi uns gritos", contou Fontinelle, que disse que Jon o chamou naquele momento. "Quando olhei, vi o Mark enlouquecido quebrando garrafas para enfrentar os caras, seguranças revidando com socos. Que cena... teve troca de agressões com os seguranças, a polícia apareceu e entrou na confusão também. A briga foi feia", falou.>

Segundo ele, a polícia foi acionada, e os agentes retiraram Jon e os demais da balada, imobilizando-os e algemando todos. Ele também contou que Jon está "machucado levemente", com um corte no rosto. O influenciador estava em uma cela ao lado dos colegas. >

O criador de conteúdo foi autuado por três delitos previstos na Lei de Delitos contra a Ordem e a Paz Públicas, e multado. Os amigos do influenciador, dois brasileiros de 30 e 35 anos, e um argentino de 28 anos, também foram autuados.>

Quem é Jon Vlogs?

Natural de Macaé (RJ), Luan Kovarik ou Jon Vlogs tem 22 anos e começou a carreira de influenciador aos 16 anos, publicando vídeos sobre sua rotina escolar nos Estados Unidos no YouTube. Ele produzia conteúdo voltado à família, mas logo viralizou e conquistou um público amplo. Em 2024, já como influenciador no nicho de apostas, ele declarou apoio público ao empresário Pablo Marçal durante a campanha municipal em São Paulo.>