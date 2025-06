BRIGA GENERALIZADA

Após dar soco em policial na Croácia, Jon Vlogs pode ficar preso por 8 anos

Influenciador e três amigos se envolveram em confronto durante festa

Jon Vlogs pode ficar preso por até 8 anos na Croácia, após se envolver em uma briga e agredir um policial . O criador de conteúdo, que tem quase 7 milhões de inscritos no YouTube e 10,4 milhões de seguidores no Instagram, foi detido junto com outros três amigos depois de uma briga em uma casa noturna na cidade de Hvar. Ainda não há informações se ele já foi liberado.>

A polícia do país confirmou a prisão de Jon ao site Uol, e afirmou que "quatro estrangeiros atiraram copos e tiraram as camisas" na boate Pink Champagne, que fica nas imediações de uma delegacia. Eles foram convidados a deixar o local. Foi quando começou uma briga com os seguranças do estabelecimento.>