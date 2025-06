EM CASA NOTURNA

Jon Vlogs é preso após confusão em festa na Croácia

Influenciador e três amigos se envolveram em confronto com seguranças e polícia

O influenciador Jon Vlogs, que tem quase 7 milhões de inscritos no YouTube e 10,4 milhões de seguidores no Instagram, foi preso na Croácia após se envolver em uma briga em uma casa noturna. Além dele, outras três pessoas também foram detidas. O episódio foi relatado por um amigo do criador de conteúdo, Henrique Silva, conhecido como Fontinelle, em transmissão ao vivo na plataforma Twitch.>