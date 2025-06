'HOUVE A NECESSIDADE'

Aposentadoria levou Neguinho da Beija-Flor ao psicólogo: 'É complicado'

'É como uma separação de um casamento de 50 anos', disse o músico

Publicado em 9 de junho de 2025 às 10:15

Quem nunca ouviu o bordão "Olha a Beija-Flor aí, gente!"? Durante 50 anos, Neguinho da Beija-Flor marcou época ao ser o intérprete da escola de samba de Nilópolis. Mas se aposentou da função no Carnaval de 2025, quando a agremiação foi campeã com um enredo que homenageou o carnavalesco Laíla (1943-2021). A nova etapa na vida, inclusive, fez com que o músico começasse a ir para a terapia.>

"Para a despedida, houve essa necessidade. Fiz, inicialmente, um período de seis meses de terapia para não ter uma reação difícil quando chegasse o momento. É como uma separação de um casamento de 50 anos", disse, em entrevista ao jornal Extra.>

"Nos últimos meses, venho priorizando a minha carreira fora do carnaval. Gravei agora 19 músicas com Xande de Pilares (para o “Empretecendo”). A gente está dando continuidade a outros projetos e passando o microfone para a nova geração, mas confesso que é complicado. Então sigo com o acompanhamento psicológico", completou o músico, de 75 anos.>

Entre os novos projetos, está a participação no reality show A Voz do Carnaval, do Multishow, que escolherá seu sucessor na Beija-Flor. A atração é apresentada pelo ator Samuel de Assis e será exibida em setembro. Ela vai mostrar, em quatro episódios, o processo de escolha do substituto da voz da Azul e Branco. Ao todo, oito candidatos se enfrentam na competição. A gravação da final acontecerá na próxima quarta-feira (11).>

Os participantes estão sendo julgados por um júri formado por Neguinho da Beija-Flor, acompanhado de Simone Santana, diretora de Harmonia, e Betinho Santos, diretor musical. Belo e Xande de Pilares fizeram participação como conselheiros.>

"É muito diferente de quando comecei. Na minha época, o andamento do samba era um e a tonalidade também. Hoje se exige um tom mais acima. O tempo já não me permite mais acompanhar. Isso que me preocupa nos intérpretes atuais. Está mais difícil. Haja gogó! Cantando o samba na velocidade que está, será que aguenta 50 anos? Acho que com 20 anos já estará operando as cordas vocais... Eu mesmo precisei de acompanhamento de professor de canto e fonoaudiólogo nos últimos dez anos", falou Neguinho da Beija-Flor.>