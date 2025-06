NO RITMO

Bell Marques fala sobre rotina intensa de treinos aos 72 anos: 'Atleta de elite'

Cantor detalhou os (muitos!) esportes que pratica: 'Corpo precisa estar forte'

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2025 às 09:27

Bell Marques e os filhos, Rafa e Pipo Crédito: Reprodução/Instagram

Bell Marques impressiona os fãs até hoje pela enorme disposição. Aos 72 anos, o cantor mescla uma rotina intensa de shows ao redor do Brasil (e do mundo) com uma série de atividades físicas, que incluem corrida, ciclismo, pilates, musculação e até tênis. Para ele, os exercícios são fundamentais para que consiga se manter em alto nível nos shows.>

"Me sinto como um atleta de elite. Cantar por seis horas em cima de um trio elétrico ou fazer três shows em uma única noite é muito puxado. É preciso estar muito bem preparado para isso. O corpo precisa estar forte para que eu consiga aguentar o ritmo intenso do meu trabalho", disse, em entrevista à revista GQ.>

Com mais de 40 anos de carreira, o artista assegura que sua mente se recusa a ver a idade como um tipo de 'fim da linha'. "Quando você chega aos 72 anos, a sua mente precisa enxergar de duas formas: ou você vê uma linha reta e segue por ela, ou enxerga o retorno. Eu ainda estou muito longe do retorno. Vejo uma linha reta - e muito longa. Ainda tenho muita coisa para produzir na minha vida. Pensar assim me faz muito bem".>

A rotina de atividade física não para nem nas viagens em família. Nessas horas, Bell ganha a companhia dos filhos, Rafa e Pipo. "Sempre que estamos juntos, vivendo a mesma rotina, nós treinamos juntos. Já faz parte da programação da viagem, para começar o dia bem, com a energia lá em cima", disse Pipo. "Nós marcamos um horário e vamos todos juntos para a academia, para nos motivarmos e não sair das férias com um prejuízo por sair da rotina", completou Rafa.>

Até a esposa de Bell, Ana Marques, também entra nos treinos em família. "Quando estou com meus filhos ou com minha mulher, sinto ainda mais prazer em treinar. Tiramos muitas fotos juntos e, inclusive, costumamos publicá-las em nossas redes sociais. Treinamos com seriedade, mas também nos divertimos bastante. Acho essa parte muito importante", falou Bell.>