PROMOÇÃO INUSITADA

Traído? Burger King lança 'Corno Drive-Thru' com lanche grátis no Dia dos Namorados

Quem comprovar traição com testemunha leva Whopper grátis na compra de combo

“Não precisa me agradecer, agradeça à amiga do trabalho do seu ex, ao parceiro de treino da sua namorada e aquele cara que manda foguinho para qualquer Stories…”, diz o texto da campanha.>