ENTENDA

Taylor Swift e Travis Kelce se casaram em segredo? Detalhe em foto vazada chama atenção: 'Grande novidade'

Cantora e jogador estiveram recentemente em uma festa de casamento

Os boatos começaram após a cantora e o jogador de futebol americano, ambos de 35 anos, participarem de uma festa de casamento de um casal de amigos no último sábado (7). Uma imagem do convite dos dois para a cerimônia vazou na web e, no lugar de "Taylor Swift e Travis Kelce", estava escrito "Taylor e Travis Kelce". >