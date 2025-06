DESABAFO

Rafael Cardoso fala sobre vício em drogas e o afastamento dos filhos: 'Pensei em me matar'

Em entrevista, o ator revelou os impactos da separação e como chegou ao limite

O ator Rafael Cardoso abriu o coração em uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, exibido nesta segunda-feira (16). Aos 39 anos, o ator falou com franqueza sobre sua luta contra o vício em drogas e relembrou momentos delicados de sua vida pessoal, incluindo a separação de Mari Bridi, os pensamentos suicidas e a ausência dos filhos, Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 7.>

"Antes eu dizia que morreria por eles, hoje eu decidi viver pelos meus filhos", declarou Rafael, ao explicar que tem buscado um caminho de recuperação por conta da família. Segundo ele, a virada de chave veio após um episódio marcante com a sobrinha, filha de seu irmão, que ele chegou a cuidar como se fosse sua filha.>

"Ela tinha ido para um orfanato, depois foi morar comigo, e por vários motivos eu tive que entregá-la de volta à Justiça. Imagina entregar uma criança que te chama de pai? Nesse momento, eu escorreguei e vi que realmente poderia me perder nesse caminho e afundar", contou, emocionado.>

Rafael também revelou que a separação de Mari Bridi, em 2022, contribuiu para a piora de seu quadro. "Foi quando eu me separei que ficou desenfreado mesmo. Começou a virar algo compulsivo. Nunca usei [drogas] no trabalho, nem na frente dos meus filhos, mas saía do trabalho e era na hora", relatou.>