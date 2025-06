SAÚDE MENTAL

'O mundo perde a cor': Alinne Rosa desabafa sobre saúde mental e fases de esgotamento

Cantora baiana compartilhou como convive com oscilações intensas de humor e energia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de junho de 2025 às 12:50

Alinne Rosa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Alinne Rosa emocionou os seguidores nesta segunda-feira (16) ao compartilhar um desabafo sincero sobre os desafios que enfrenta com sua saúde mental. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista abriu o coração e descreveu os altos e baixos emocionais que tem vivido, numa espécie de carta aberta ao público.>

"Talvez você já tenha achado estranho o quanto eu acelero às vezes, ou o quanto eu paro e sumo em outros momentos", iniciou a artista baiana.>

No relato, Alinne contou que passa por períodos de intensa hiperatividade mental, marcados por picos de criatividade, energia e coragem, seguidos por fases de exaustão profunda. "É como se as ideias jorrassem como uma cachoeira. Tudo faz sentido, tudo é possível. Meu cérebro produz mais dopamina, mais noradrenalina, e com isso vem essa euforia silenciosa", explicou.>

No entanto, após esse estado de euforia, chega o oposto: um apagão emocional. "O corpo pesa, o mundo perde a cor e tarefas simples se tornam grandes obstáculos", revelou. A cantora descreveu essa oscilação como algo que vai muito além de um simples mau humor ou desinteresse: é uma condição que demanda cuidado clínico, medicação, pausas e acolhimento.>

Alinne destacou a importância do apoio das pessoas próximas nesses momentos. "O que mais me ajuda é quando você fica, quando respeita meu silêncio, meu tempo, quando não me pressiona a estar bem antes da hora", disse Alinne. >

No vídeo, ela também compartilhou que está em constante processo de autoconhecimento, buscando entender os gatilhos emocionais e aprendendo a reconhecer os próprios limites. "É sempre bom ter gente que me lembre que isso não me define", afirmou.>

A repercussão foi imediata nas redes sociais. Seguidores deixaram mensagens de apoio e carinho. "Você é maravilhosa! Muito bom ver você falando sobre isso!", comentou uma internauta. Outro fã escreveu: "Quem ama cuida. Você sempre será cuidada pelos seus!">