CLIMÃO

'Se veste de luz, mas fede': Alinne Rosa solta o verbo e fãs apontam indireta para Saulo Fernandes

Cantora criticou comportamento de artista que, segundo ela, só pratica o bem quando há plateia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2025 às 12:23

'Se veste de luz, mas fede': Alinne Rosa solta o verbo e fãs apontam indireta para Saulo Fernandes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A harmonia tão celebrada nas comemorações dos 40 anos do axé baiano parece ter ficado só no discurso. Na noite desta terça-feira (06), Alinne Rosa causou alvoroço nas redes sociais ao publicar um vídeo crítico sobre um artista do meio musical que, segundo ela, prega luz e espiritualidade, mas tem atitudes incoerentes longe dos holofotes. >

Embora não tenha citado nomes, seguidores rapidamente identificaram nas falas uma possível referência ao cantor Saulo Fernandes. A ex-vocalista do Cheiro de Amor acusou o tal artista de viver um personagem "iluminado" nas redes sociais, mas se comportar de forma totalmente diferente longe do público.>

"Você se diz do bem. Mas ser do bem só quando tem plateia é fácil. É tão elevado que chega a feder', disparou Alinne, visivelmente indignada. Em um tom irônico, ela continuou: "Um ego vegano reciclável embrulhado em papel semente... um monge nas fotos, mas um vampiro nos bastidores.">

A cantora ainda confessou que já acreditou no discurso do artista e se aproximou dele, mas se arrependeu: "Fui ridícula em acreditar que quem fala bonito é realmente bom. Vi o bastidor e nunca mais quis comprar ingresso para show nenhum.">

As especulações se intensificaram com a lembrança de um episódio recente envolvendo os dois no Fortal, evento tradicional do circuito de micaretas. Alinne Rosa foi anunciada como atração no dia 25 de julho, mesma data em que Saulo surpreendeu com o retorno ao evento em um novo bloco, o "Sai do Mei", após anos afastado e críticas ao festival, feitas por ele em 2019.>

A relação entre os dois artistas tem ainda um histórico mais pessoal. Em 2015, Alinne participou de um show de Saulo no Festival de Verão. Além da parceria profissional, os dois se aproximaram por conta de um breve relacionamento da cantora com João Lucas, filho do cantor. Na época, Alinne relatou ter vivido uma relação abusiva e chegou a criticar publicamente o pai do rapaz.>

Nas redes sociais, os fãs se dividiram: alguns saíram em defesa de Saulo, alegando que ele tem uma imagem pública coerente com suas atitudes. Outros, no entanto, apoiaram Alinne e disseram já ter percebido contradições na postura do artista, especialmente durante a pandemia.>