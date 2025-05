ADOÇÃO?

Gracyanne Barbosa adota bebê reborn e causa alvoroço: 'Benício me trouxe felicidade'

A ex-BBB surpreendeu os seguidores ao declarar amor por um boneco realista criado por IA

Gracyanne Barbosa (41), movimentou as redes sociais nesta terça-feira (06) ao publicar uma declaração para um bebê reborn, boneco hiper-realista que simula um recém-nascido. Na imagem, marcada com um selo de inteligência artificial, a musa fitness revelou seu carinho pelo "filho" e compartilhou um desejo antigo: ser mãe.>

"Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, Bê!", escreveu a ex-BBB na legenda, surpreendendo até a própria irmã, Giovanna Jacobina, com quem participou do BBB 25.>