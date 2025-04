NOVO AMOR

Rayane Figliuzzi publica primeira foto com Belo e oficializa namoro com declaração apaixonada; veja

Após o fim do casamento com Gracyanne, cantor vive momento apaixonado em hotel com piscina privativa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2025 às 16:39

Rayane Figliuzzi publica primeira foto com Belo e oficializa namoro com declaração apaixonada; veja Crédito: Reprodução/Instagram

Belo está vivendo um novo capítulo em sua vida amorosa. Aos 50 anos, o cantor apareceu pela primeira vez em uma foto ao lado da nova namorada, a influenciadora Rayane Figliuzzi, de 27 anos. A imagem foi divulgada pela própria Rayane na noite de quarta-feira (16), acompanhada da legenda direta ao ponto: “Te amo”. >

O casal compartilhou registros de uma noite especial em um hotel de luxo, com direito a espumante, piscina privativa e uma decoração romântica. A ocasião? A comemoração do aniversário do empresário de Belo, Alfredo Santana. Para a celebração, Rayane escolheu um vestido azul claro, decotado e sem alças, enquanto Belo apostou em um visual elegante, com calça clara e camisa preta.>

Desde o fim de 2024, boatos já circulavam sobre o romance. Os rumores ganharam força quando Rayane marcou presença no cruzeiro em que Belo se apresentou no Réveillon. Em um dos momentos mais comentados do show, o cantor desceu do palco e cantou olhando diretamente para a influenciadora, que acompanhava tudo da primeira fila.>

Apesar de estarem se aproximando desde dezembro, o namoro só foi oficializado no dia 12 de janeiro deste ano, data do primeiro encontro como casal. Rayane compartilhou bastidores do momento e destacou a dificuldade de viver um relacionamento discreto ao lado de um nome tão conhecido como o de Belo.>

Essa é a primeira vez que o cantor assume um relacionamento desde o fim do casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa. O ex-casal voltou aos holofotes recentemente com o lançamento da série documental Belo: Perto Demais da Luz, no Globoplay. Em seu depoimento, Gracyanne causou polêmica ao afirmar que o ex-marido é um "mentiroso compulsivo".>

Foto publicada por Rayane Figliuzzi em suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram