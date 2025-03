SHIPPA?

Seguidores invadem perfil da namorada de Belo e fazem pedido: 'Deixa ele voltar pra Gracyanne'

Os dois ficaram 16 anos juntos

O encontro de Belo e Gracyanne Barbosa no Domingão do Huck gerou uma dor de cabeça para a atual namorada do cantor, Rayane Figliuzzi. Fãs do ex-casal invadiram o Instagram da moça e pediram que ela termine o relacionamento.>