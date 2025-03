'SEU OTÁRIO'

Garçom xinga cliente e enfrenta Jacquin em episódio tenso de Pesadelo na Cozinha

Cena polêmica de agressão verbal e demissão ao vivo agita o episódio da quarta temporada do programa, que será exibido nesta terça-feira, 25, na Band

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2025 às 12:17

Pesadelo na Cozinha tem nova temporada com Erick Jacquin Crédito: Divulgação/Band

A quarta temporada do programa Pesadelo na Cozinha tem proporcionado cenas intensas e cheias de drama, mas o próximo episódio promete ser um dos mais comentados. Exibido na terça-feira, 25, o sétimo episódio traz uma situação tensa no restaurante Dona Acarajé, localizado no bairro de Jaçanã, zona norte de São Paulo, onde um garçom xinga uma cliente e entra em confronto com o renomado chefe de cozinha Érick Jacquin. >

Nas imagens que já circulam nas redes sociais, uma cliente questiona o garçom sobre a carne seca do prato que havia pedido. A resposta dele foi, no mínimo, agressiva: “Falei que não tinha carne seca. Você achou que a carne seca vinha com o quê? Com a mandioca? Você tá se fazendo de louca”, disse ele, demonstrando uma atitude nada profissional, que só piora quando os xingamentos continuam.>

Jacquin, conhecido por sua postura firme, rapidamente chama o garçom para uma conversa. No entanto, o garçom não se intimida e, em um ato de desrespeito, bate de frente com o chefe. A tensão aumenta, e a dona do restaurante, Teresa Cristina, ao ver a situação tomando proporções dramáticas, decide demitir o funcionário. No auge do confronto, o garçom tira o avental e o joga no salão antes de sair, deixando claro o clima de crise vivido na cozinha e no atendimento do local.>