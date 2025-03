SECOU!

Leandro Hassum surge 17kg mais magro e shape musculoso surpreende

Hassum fez cirurgia bariátrica no final de 2014 e perdeu 63 kg no início do processo

Fernanda Varela

Publicado em 24 de março de 2025 às 12:57

Leandro Hassum Crédito: Reprodução

Leandro Hassum surpreendeu seus seguidores após aparecer em uma foto com 17kg a menos e um shape musculoso. Ele contou que retomou uma rotina saudável e desabafou sobre a luta contra a obesidade.>

O ator e humorista, de 51 anos, disse que engordou na pandemia e precisava perder peso. "Meta alcançada. OK!!! Bora seguir lutando essa luta que é só nossa #obesidadetemtratamento. Busque ajuda e se ajude", recomendou o artista no Instagram.>