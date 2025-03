DESCANSO

Grazi Massafera compartilha dia de descanso e reflexão: 'Mulher sem homem é como peixe sem bicicleta'

Atriz aproveita domingo em casa com a filha e reflete sobre a vida, gerando repercussão nas redes sociais com uma frase sobre independência feminina

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2025 às 12:52

Grazi Massafera Crédito: Reprodução/Instagram

Grazi Massafera, aos 42 anos, optou por um domingo de descanso e descontração em sua casa, onde compartilhou com seus seguidores uma série de momentos tranquilos nas redes sociais. A atriz, que vive um período de liberdade desde o término de seu relacionamento com o modelo Marlon Teixeira no ano passado, demonstrou em suas postagens o prazer de estar em sua própria companhia. >

Nos registros, Grazi aparece curtindo o dia de biquíni, renovando o bronzeado ao ar livre. Ela também aproveitou para jogar vôlei com sua filha Sofia, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond, além de se exercitar e relaxar no sofá, tomando um café. Entre esses momentos de lazer, a atriz compartilhou uma reflexão sobre a independência feminina, citando: “Uma mulher sem um homem é como um peixe sem uma bicicleta”.>

Essa frase, que causou repercussão, trouxe à tona o espírito livre de Grazi, que não assume um relacionamento desde o fim de seu namoro com Marlon Teixeira. No início deste ano, surgiram rumores sobre um possível romance com o italiano Alvise Rigo, de 32 anos. A especulação ganhou força após eles serem vistos juntos em Fernando de Noronha, mas Grazi nunca confirmou a relação.>