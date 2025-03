CANCELAMENTO

Simple Minds cancela show no Rio por causa de Lady Gaga; entenda

Decisão da banda escocesa impacta fãs cariocas, mas show em São Paulo está mantido

A Mercury Concerts anunciou o cancelamento do show do Simple Minds, que estava programado para o dia 3 de maio no Qualistage, no Rio de Janeiro. De acordo com a produtora, questões logísticas envolvendo um grande evento na cidade impactariam diretamente a mobilidade e a segurança, impossibilitando a realização da apresentação. >