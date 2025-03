DECISÃO

Candidata a delegada é expulsa de concurso por ser casada com condenado por tráfico

Ela recorreu da decisão, mas Tribunal manteve

Lays Lopes Carneiro Barcelos, 32 anos, entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) para tentar reverter sua eliminação no concurso da Polícia Civil do estado. A candidata foi desclassificada na fase de investigação social por ser casada com Guilherme Henrique de Souza, condenado no passado por tráfico de drogas. A informação foi divulgada inicialmente por O Globo.>