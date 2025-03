HERANÇA

Viúvo de ex-ator da Globo se revolta e entra na Justiça após herança ser doada para instituições de caridade

Ele recebeu apenas alguns bens

Após a morte de Ney Latorraca em dezembro de 2024, seu viúvo, Edi Botelho, entrou na Justiça para garantir a execução do testamento deixado pelo ator. A maior parte da herança foi destinada a instituições de caridade, enquanto Botelho recebeu bens pessoais, como móveis, joias, automóvel e linhas telefônicas. >

O pedido foi protocolado na 5ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, onde Edi solicita a abertura e registro do documento. Nomeado inventariante, ele busca assegurar o cumprimento das vontades do artista, com quem viveu em união estável desde 1995.>