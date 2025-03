FAMA X FACULDADE

Davi Brito relata dificuldades para conciliar estudo e agenda lotada pós-BBB

Após a vitória no reality, Davi Brito relata como a vida acadêmica e a fama têm se tornado um equilíbrio difícil de manter

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2025 às 07:46

Davi Britto Crédito: Reprodução

O campeão do BBB 24, Davi Brito, compartilhou com seus fãs e seguidores os desafios que está enfrentando ao tentar equilibrar sua vida acadêmica com as novas responsabilidades que surgiram após sua vitória no programa. Desde que iniciou o curso de Direito em uma universidade particular de Salvador, no início de 2025, o ex-BBB tem tido dificuldades em manter a rotina de estudos devido aos compromissos profissionais e à agenda cheia que a fama impõe. >

Em uma entrevista ao Camarote do Chico Barney, Davi revelou que já precisou faltar a algumas aulas para atender aos compromissos relacionados à sua nova vida pública. "A faculdade é um compromisso que eu tenho. Até conversei com a diretora referente a isso, de ter que sair para viajar, cumprir minhas agendas, porque eu já tenho uma vida, eu entrei nessa vida de fama, de famoso, e a faculdade tem que compreender isso", afirmou o ex-BBB.>

Apesar das ausências, Davi tem se esforçado para acompanhar o conteúdo do curso. Ele contou que, sempre que precisa faltar, a universidade se organiza para lhe enviar o material necessário para que ele não perca o ritmo de estudo. "Os assuntos que eu perco na aula para cumprir essas agendas — como essa aqui agora —, elas me dão esse material para eu estudar em casa. E os alunos também que estão na sala, a gente tem um grupo formado que eles também passam bastante informação do que aconteceu no dia", detalhou.>

Além das dificuldades acadêmicas, o assédio dos colegas tem sido um aspecto inesperado dessa nova fase da vida do baiano. Ele admitiu que o ambiente universitário tem sido bastante intenso, especialmente por conta da fama repentina que conquistou. "A faculdade está sendo uma loucura. No início de faculdade, a galera tirando foto, a galera querendo estar perto ali. Eu estou bem assustado. Porque é novo pra mim também a faculdade, eu nunca tinha ido pra uma faculdade>